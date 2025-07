Cavalos reviram lixo e geram riscos no trânsito de Franca

A mesma moradora afirma que, segundo comentários de vizinhos, crianças e adolescentes do Jardim Zelinda seriam os responsáveis por soltar os animais, que acabam vagando pelo Jardim Adelina e arredores. “Já não é a primeira vez que isso acontece”, completou.

No Jardim Adelina, uma moradora contou que os cavalos apareceram por volta das 6h. Antes das 8h, após publicações nas redes sociais, eles já haviam deixado o local — mas não sem causar prejuízos. “Eles rasgam o lixo diariamente. A gente tem que esperar o caminhão da coleta passar para colocar o lixo na rua, porque se deixar antes eles destroem tudo”, reclamou.

Moradores de Franca enfrentaram, mais uma vez, problemas com cavalos soltos pelas ruas na manhã desta quarta-feira, 30. Os animais têm circulado livremente por diferentes regiões, revirando sacos de lixo e deixando a sujeira espalhada pelas calçadas.

Ainda na manhã desta quarta-feira, outros dois cavalos foram vistos soltos no final da rua Piauí, próximo à voçoroca do Jardim Líbano, aumentando a preocupação de motoristas e pedestres com possíveis acidentes.

Moradores dizem que tentaram acionar a Prefeitura, a Polícia Ambiental e, até mesmo, o Canil Municipal, mas não obtiveram retorno. “Liguei no canil, mas deu número inválido. A gente agradece quem tenta ajudar, mas ninguém resolveu”, lamentou uma das moradoras.

A situação preocupa não apenas pela sujeira, mas também pelo risco de acidentes envolvendo veículos e pelo bem-estar dos próprios animais, que ficam soltos em vias de grande movimento.

Prefeitura de Franca