Mulher é esfaqueda em Rifaina; agressor é preso pela GCM

Uma mulher de 46 anos foi esfaqueada pelo companheiro na madrugada desta terça-feira, 30, em uma barraca improvisada às margens da rodovia Cândido Portinari, nas proximidades da ponte sob o rio Grande, em Rifaina, a 64 km de Franca.

A vítima deu entrada no pronto-socorro de Rifaina por volta das 5h30, com duas perfurações - uma no tórax e outra no abdômen. À equipe médica, ela relatou que foi atacada com uma faca pelo próprio marido, de 43 anos.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e se deslocou até o local indicado, conseguindo localizar o suspeito na mesma barraca onde teriam ocorrido as agressões. Ele recebeu voz de prisão no local.