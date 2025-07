Eletricista cai de 7 metros durante manutenção elétrica em Franca

Um trabalhador de 43 anos caiu de uma altura de aproximadamente sete metros enquanto realizava um reparo na fiação elétrica de um loteamento, no bairro Jardim Esmeralda, zona oeste de Franca, nesta quarta-feira, 30.

Segundo informações preliminares, dois operários estavam realizando a manutenção em um transformador de energia. Um deles estava dentro do compartimento de um baú, enquanto o outro, posicionado do lado de fora, acabou sofrendo a queda após um desequilíbrio causado pela carga do próprio corpo.

A vítima caiu em pé e reclamava de fortes dores, principalmente na região lombar. Havia suspeita de luxação no fêmur e no tornozelo.