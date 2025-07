Franca marca 8,2°C nesta quarta e tem a 2ª manhã mais fria do ano

Franca teve a segunda madrugada mais fria de 2025 nesta quarta-feira, 30 de julho. Os termômetros registraram 8,2°C, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura desta madrugada fica atrás apenas do recorde de 7,5°C registrado em 25 de junho, que se mantém como o dia mais frio do ano na cidade.

O frio intenso é resultado de uma nova massa de ar polar que atua sobre o Sudeste do país, derrubando as temperaturas em diversas cidades do interior paulista. Em junho, quando a cidade registrou o recorde de frio, o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) chegou a marcar 6,3°C em sua estação, que fica na zona norte de Franca.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém o alerta para a população, especialmente os mais vulneráveis como idosos, crianças e pessoas em situação de rua, para que se protejam do frio intenso.

Previsão para os próximos dias