'Perdi, perdi': homem com mandado por tráfico se entrega

De acordo com o BO, ao notar a presença dos policiais, o homem saiu de casa com expressão de frustração e disse: “Perdi, eu perdi”. Em seguida, entregou aos PMs porções de maconha, uma balança de precisão e saquinhos plásticos para embalo da droga, que estavam em seu bolso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais militares Sargento Crisol e Cabo Biagi já tinham conhecimento do mandado de prisão em aberto contra o suspeito e foram até o endereço onde ele residia. Ao chegarem ao local, encontraram o portão da casa aberto e avistaram o indivíduo na cozinha.

Um homem de 23 anos, procurado pela Justiça por tráfico de drogas desde junho deste ano, foi preso na noite desta terça-feira, 29, no Jardim Centenário , em Franca, após se entregar voluntariamente à polícia.

Ele ainda confessou que havia mais entorpecentes dentro da residência e autorizou a entrada da equipe. No interior da casa, em cima do armário da cozinha, os policiais localizaram uma caixa contendo uma sacola plástica com 46 porções de maconha prontas para venda.

Após a confirmação do mandado de prisão, o suspeito foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, apresentado ao delegado de plantão e, posteriormente, encaminhado ao presídio da cidade, onde ficará à disposição da Justiça.