Obra na rede de esgoto na Hélio Palermo terá interdições noturnas

A Sabesp está realizando uma obra de modernização e recuperação da rede de esgoto na rotatória das avenidas Hélio Palermo e Orlando Dompieri, um dos pontos de maior movimento de Franca. Com um investimento de R$ 3,17 milhões, a intervenção entra em uma nova fase no mês de agosto, o que exigirá interdições parciais no trânsito durante a noite.

O objetivo do serviço é recuperar uma das principais tubulações que transportam o esgoto de vários bairros da cidade para tratamento, além de renovar as estruturas de acesso à rede, conhecidas como poços de visita. A obra, que abrange cerca de 500 metros de tubulação, é fundamental para aumentar a eficiência do sistema e evitar futuros danos no asfalto da avenida.

Os trabalhos, iniciados em abril, têm previsão de término para outubro deste ano. A primeira etapa, de reforma dos poços de visita, já foi concluída. A próxima fase, que começa em agosto, focará na recuperação da tubulação principal.