Senac Franca oferece mais de 1,1 mil bolsas de estudo gratuitas

O Senac está com 1.123 bolsas de estudo 100% gratuitas abertas para a unidade de Franca, localizada na rua Alfredo Lopes Pinto, 1.345, Vila Teixeira, neste segundo semestre de 2025. A iniciativa, parte do Programa Senac de Gratuidade, visa qualificar profissionais para as demandas do mercado de trabalho e é destinada a pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa.

As oportunidades na cidade abrangem diversas áreas do conhecimento. Entre os cursos técnicos, há vagas para Técnico em Administração, Técnico em Guia de Turismo e Técnico em Segurança do Trabalho. Há também especializações, como a de Enfermagem em Urgência e Emergência, e cursos livres, como Oficina de Teatro, Excel Avançado e Youtuber: Apresentação e Produção.

A iniciativa vai ao encontro da necessidade de qualificação contínua. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o Brasil precisará qualificar mais de 13 milhões de trabalhadores até 2027 para atender às novas demandas do mercado, o que reforça a importância de programas de capacitação como o do Senac.

Como concorrer a uma bolsa