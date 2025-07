Escola de música abre 100 vagas para novos alunos no 2° semestre

A Emim (Escola Municipal de Iniciação Musical) abriu inscrições para 100 novas vagas destinadas a crianças e adolescentes com idades entre 8 e 13 anos. O curso gratuito tem duração de três anos e oferece aulas coletivas, experiências com diversos instrumentos musicais, além de violão, teclado e participação no Coral Infantojuvenil.

As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de agosto, por meio do formulário online ou presencialmente na Casa da Cultura e do Artista Francano "Abdias do Nascimento", localizada na rua Oscar Brasilino dos Santos, 1.531, no Centro.

Caso o número de inscritos ultrapasse o total de vagas disponíveis, será realizado um sorteio no dia 5 de agosto. Os demais interessados formarão uma lista de espera, que será utilizada caso haja desistências.