Francana empata com a Inter em Limeira fora de casa

A Francana empatou com a Inter de Limeira por 1 a 1 na noite desta terça-feira, 29, no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, pela segunda rodada do returno da Copa Paulista.

A Veterana permanece na quarta posição com 7 pontos, à frente do Botafogo com 5 e Itapirense com 4. A Inter está na terceira posição com 12 pontos.

O time da casa teve a primeira chance da partida. Michael Paulista acertou o travessão aos 13 minutos. Mas foi a Francana que abriu o placar. Marlon aproveitou a indecisão do zagueiro e do goleiro da Inter e fez o gol aos 35 minutos.