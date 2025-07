Prefeitura abre licitação para reforma do PS 'Álvaro Azzuz'

A Prefeitura de Franca abriu licitação para a reforma do prédio do Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz", localizado na região Norte da cidade. O edital, na modalidade Concorrência Eletrônica, foi publicado na edição do Diário Oficial do Município desta terça-feira, 29.

A revitalização prevê adequação da acessibilidade, troca parcial do forro e das luminárias, impermeabilização, pintura, ajustes na parte elétrica e limpeza.

O investimento será de R$ 874.779,40, provenientes de emenda parlamentar, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. O cronograma previsto para a execução dos serviços é de quatro meses.