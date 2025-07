Diego Hypólito e Branco Zanol participam de cerimônia em Franca

A Escola Estadual PEI "Sudário Ferreira", no Jardim Portinari, em Franca, receberá, no dia 6 de agosto, o ginasta e ex-BBB Diego Hypólito e o judoca Branco Zanol para uma cerimônia de entrega de kits de judô para os alunos de um projeto em parceria com o Ministério do Esporte. O projeto beneficia cerca de 100 crianças e adolescentes com aulas de judô.

O projeto SuperAção de Judô é coordenado pelo ex-atleta olímpico Branco Zanol, que aplica uma metodologia exclusiva voltada ao desenvolvimento físico, emocional e social dos participantes. São 12 meses de aulas regulares e acompanhamento pedagógico.

A cerimônia acontecerá na próxima quarta-feira, 6, às 14h30, na própria escola e será um evento fechado aos alunos participantes e seus responsáveis, além da equipe escolar e convidados institucionais.