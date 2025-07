Vendedora sofre acidente de moto após pneu estourar na Portinari

Uma vendedora de 39 anos ficou ferida após sofrer uma queda de moto na tarde desta terça-feira, 29, na rodovia Cândido Portinari, em Franca.

A mulher retornava do horário de almoço para a loja onde trabalha, localizada no shopping da cidade, quando o pneu traseiro de sua moto Shineray Jet (modelo semelhante a uma Honda Bis) estourou. Ela perdeu o controle da direção e caiu no asfalto.

Com o impacto, a vítima bateu a cabeça no chão e apresentava fortes dores, além de escoriações pelo corpo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou socorro e a encaminhou ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz".