Cavalhadas da Franca: patrimônio vivo em tempos de esquecimento

Em um mundo cada vez mais digitalizado, onde as tradições muitas vezes são trocadas por modismos efêmeros e a memória coletiva se esvai entre cliques e algoritmos, manter viva uma manifestação cultural como as Cavalhadas da Franca é mais do que um gesto de resistência, é um ato de afirmação de nossa identidade e de reverência à história que nos formou.

As Cavalhadas, realizadas anualmente em nossa cidade, não são apenas um espetáculo. Elas são herança, são memória, são uma narrativa viva do passado que ainda pulsa entre nós. Originadas das justas medievais ibéricas e adaptadas à religiosidade e ao simbolismo cristão-lusitano, as Cavalhadas encenam o embate entre mouros e cristãos, num ritual que carrega tanto o drama da luta quanto a esperança da reconciliação.

Franca, ao manter esta tradição por gerações, se inscreve entre as poucas cidades brasileiras que ainda preservam com fidelidade uma manifestação herdada diretamente do legado português. Trata-se de um patrimônio imaterial de valor inestimável, que educa, emociona e une a comunidade em torno de uma identidade partilhada. Enquanto o presente nos convida constantemente ao esquecimento, as Cavalhadas nos chamam à lembrança, ao enraizamento e ao pertencimento.