Homem leva grávida ao médico e tem carro roubado em Passos

Uma família de Capitólio (MG) está vivendo um drama desde o último sábado, 26, quando teve o carro roubado na cidade de Passos (MG), cidade localizada a 107 km de Franca. O veículo, uma Parati 1.8 verde, era fundamental para o sustento da casa e também para os cuidados médicos de Ana Beatriz Barbosa, de 32 anos, que enfrenta uma gravidez de risco.

No dia do roubo, Moisés Guedes Reis, de 29 anos, levou a mulher Ana Beatriz até a Santa Casa de Passos, onde ela precisava realizar exames do pré-natal. O casal chegou ao local por volta das 16 horas. Ana Beatriz entrou no hospital e Moisés ficou aguardando no carro, que pertence ao pai dele, Hudson Rodrigues Reis, de 64 anos.

Em determinado momento, entre 20h e 20h30 da noite, Moisés subiu até a unidade hospitalar para levar algo para a mulher, que estava passando mal de fome. Quando voltou ao local onde havia estacionado, o veículo já não estava mais lá.