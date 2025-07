Franca aposta em ação preventiva para cuidar da primeira infância

A iniciativa, que leva o nome de “Apoio e Prevenção às Deficiências e Doenças Raras na Primeira Infância”, é desenvolvida pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca com recursos do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e já acompanha mais de 70 crianças desde seu início, em outubro de 2024.

A cidade de Franca deu um passo importante na atenção à primeira infância com a implantação de um projeto que alia atendimento multidisciplinar, visitas domiciliares e escuta qualificada de famílias com crianças de até 5 anos e 11 meses que enfrentam atraso no desenvolvimento, deficiências ou doenças raras.

“Percebemos que algumas famílias não procuravam ajuda por não identificarem os atrasos no desenvolvimento ou por não saberem onde buscar orientação. Isso acabava atrasando o cuidado com os bebês”, afirma Kaylla Aparecida Pires Benedito, coordenadora de Saúde da Apae Franca. “Nosso papel é chegar até essas famílias com acolhimento, informação e apoio técnico qualificado.”

Mais do que o cuidado clínico, o projeto se propõe a atuar também no campo social e emocional. As visitas incluem orientações sobre rotina, alimentação, vacinação, adaptações no ambiente da casa e, em casos específicos, a entrega de cestas básicas e suplementos alimentares.

“Atendemos muitas mães que estão sozinhas nos cuidados com os filhos, lidando com o medo, o cansaço e, às vezes, até com sintomas de depressão. Cuidar da criança passa, necessariamente, por cuidar de quem cuida”, diz Kaylla.