Vereador alerta sobre fumaça 'brotando' de terreno e mau cheiro

Árvores caídas e fumaça brotando do chão – aparentemente do subsolo. Como se o impacto ambiental não fosse suficiente, um cheiro insuportável invade as casas da região, oferecendo uma “experiência sensorial” completa – porém indesejada – aos moradores. Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca, nesta terça-feira, 29, o vereador Gilson Pelizaro (PT) alertou para o problema, que ocorre em uma área de mata entre os bairros Santa Terezinha e Parque do Horto, na região Norte de Franca.

O local, apelidado de Mata da Luana, em referência a comércios próximos que levavam esse nome, virou sinônimo de dor de cabeça para a população. São vários focos de fumaça saindo do chão. “Essa fumaça, que ninguém sabe a origem, ela está degradando o meio ambiente, queimando árvores. Árvores gigantes caindo”, disse Pelizaro na Tribuna.

O problema, segundo o parlamentar, persista desde o ano passado. “Sai uma fumaça malcheirosa. No período noturno ela invade as casas da região”. O petista chamou atenção para um risco ainda maior: “várias trincas no solo. Aquilo ali corre o risco de desabar e levar tudo o que tem. Na hora que tiver uma chuva um pouco maior vai levar tudo”.