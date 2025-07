Identificado autor de agressão a idoso em Patrocínio

De acordo com o delegado Allan Bazalha, responsável pelo caso, o agressor é um comerciante da cidade de Itirapuã, que estava em Patrocínio apenas para participar da festa do rodeio. Segundo relatos, o desentendimento começou quando o idoso reclamou da luz alta do carro do comerciante, que teria atrapalhado sua visão e ainda colidido em seu veículo.

Tomado pela raiva, o homem desceu do carro, abriu a porta do veículo do taxista e iniciou as agressões físicas. Apesar da violência do ato, a vítima optou por não representar criminalmente pelas lesões sofridas. Diante disso, foi instaurado um termo circunstanciado por agressão e embriaguez em via pública contra o autor.

O comerciante foi identificado e ouvido pela Polícia Civil, e confirmou a versão dada pelo idoso sobre o início da discussão. Além disso, ele arcou com o ressarcimento dos danos causados ao taxista.

A ocorrência foi registrada, e o caso segue sob apuração formal da polícia local.