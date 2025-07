PM reage a ataque e troca tiros com ladrões ao chegar em casa

De acordo com o boletim de ocorrência, o militar havia encerrado um turno de trabalho em Ribeirão Preto e foi abordado por ocupantes de um Citroën Picasso preto, ao chegar em sua casa, no bairro Bom Jardim.

Uma tentativa de roubo terminou em troca de tiros entre um policial militar e suspeitos armados na madrugada desta terça-feira, 29, em Brodowski , a 60 km de Franca . O caso aconteceu por volta das 2h25, quando o cabo da Polícia Militar retornava do serviço e foi surpreendido por quatro criminosos na porta de casa.

A Polícia Militar foi chamada e localizou o veículo usado pelos bandidos abandonado na avenida das Acácias. O carro estava com uma placa adulterada e havia registro de venda.

Dentro do automóvel, peritos encontraram marcas de sangue no volante e na porta do motorista, o que levanta a suspeita de que pelo menos um dos criminosos tenha sido baleado.

Um homem que estava de saidinha foi preso. Segundo a Polícia Militar, todos os criminosos são moradores de Ribeirão Preto.