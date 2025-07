Francana enfrenta a Inter em busca da segunda vitória seguida

A Veterana, que vem de uma vitória sobre o Comercial (1 a 0), no "Lanchão", está na 4ª colocação do Grupo 2, com 6 pontos. Já a Inter está na 3ª posição, com 11 pontos. A equipe de Limeira também venceu seu último compromisso diante do Botafogo (2 a 1), fora de casa.

A Francana enfrenta o Internacional de Limeira, nesta terça-feira, 29, às 19h, no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira , em busca da segunda vitória consecutiva na Copa Paulista. A partida é válida pela segunda rodada do returno da competição.

O treinador lembrou que na vitória sobre o Comercial, a equipe finalizou apenas quatro vezes e fez um gol, contrastando com o jogo contra o Botafogo, quando finalizou 16 vezes, sem marcar. “O futebol nos traz algumas contradições. O nosso grande Carlos Alberto Parreira, tetracampeão, tem uma coisa que eu uso muito nas palestras. O futebol pode tentar todas as modernidades do mundo, mas o futebol sempre será com a bola. Quem tem a bola manda no jogo, quem não tem corre atrás”, disse o treinador da Francana.

Wantuil disse que todos os jogadores do elenco estão à disposição para a partida em Limeira e deve repetir o time que venceu o Comercial. “Não perdemos ninguém com cartão amarelo, nem vermelho. Posso contar com a força máxima”, adiantou.

A provável equipe titular contra a Inter deverá ser: Jonathan Braz; Leandrinho, Rodrigão, Rossi e Tico; Marquinhos, Raian, Vinícius Oliveira e Marlon; Baianinho e Bruno Henrique.