Franca recebe R$ 215 milhões do Estado em repasses de impostos

Nesta terça-feira, 29, a Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado) realizou mais uma transferência semanal aos 645 municípios paulistas. Com este novo depósito, o valor acumulado repassado a Franca apenas no mês de julho atingiu R$ 21,7 milhões.

Essas transferências são uma obrigação constitucional, que determina que 25% do produto da arrecadação de ICMS pertence aos municípios. Os valores são liberados semanalmente, de acordo com o Índice de Participação de cada cidade, e já chegam com os descontos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).