Sonho da ponte entre Cássia e Delfinópolis vem com custo: pedágio

A tão esperada ponte sobre o rio Grande, que ligará os municípios de Delfinópolis e Cássia , em Minas Gerais, pode enfim sair do papel — mas não sem custos para os motoristas. O Governo de Minas confirmou que o projeto será viabilizado por meio de uma concessão à iniciativa privada, com cobrança de pedágio prevista no modelo de parceria.

Antes da abertura da licitação, marcada para 2026, será realizada uma audiência pública para discutir detalhes do projeto com a população. A previsão do governo é que as obras comecem ainda no primeiro semestre do próximo ano e sejam concluídas até março de 2029.

O anúncio do projeto foi celebrado por autoridades locais e deputados mineiros, que destacaram o impacto positivo que a nova ligação trará para o desenvolvimento da região.

Leia mais: