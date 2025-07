Fuga termina com prisão por tráfico e apreensão de drogas

Ao tentar abordar o carro, a equipe deu sinais luminosos e sonoros, mas o motorista ignorou a ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade pelas ruas do Jardim Cambuí, passando pela avenida Segundo Guaraldo até chegar a uma estrada sem saída no City Petrópolis.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo nas proximidades do pontilhão do Vera Cruz quando avistaram o veículo Hyundai HB20, que já era alvo de denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na noite dessa segunda-feira, 28, por tráfico de drogas, após uma perseguição policial que começou no bairro Vera Cruz e terminou em uma estrada de terra no bairro City Petrópolis, em Franca .

No local, o acusado abandonou o carro e fugiu a pé, dispensando um aparelho celular durante a evasão. Ele foi alcançado e algemado sem necessidade de força física, sendo usados apenas os meios moderados para segurança da equipe e do próprio abordado.

Durante a busca pessoal, nada ilícito foi encontrado. No entanto, no porta-malas do carro, dentro de uma bolsa, os policiais encontraram três tabletes de maconha, envoltos em fita adesiva vermelha. O celular jogado durante a fuga também foi recuperado.

O suspeito alegou que fugiu por não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Na delegacia, acompanhado do advogado, ele negou estar transportando drogas e afirmou estar em tratamento oncológico contra câncer testicular com metástase, tendo iniciado quimioterapia.