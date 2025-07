Emprega Franca oferece 203 vagas de emprego nesta semana

O Programa Emprega Franca, ligado à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, iniciou a semana com a oferta de 203 oportunidades de trabalho em Franca. As vagas abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, com destaque para os postos de vendedor, cozinheira, motorista, operador de caixa, soldador, representante comercial, torneiro mecânico e pedreiro.

Além das vagas para contratação imediata, o programa realizará um processo seletivo especial nesta quarta-feira, 30, para preencher vagas de garçom/garçonete e bartender em uma pousada na cidade de Pedregulho. A seleção acontecerá em dois horários: às 9h e às 13h30.

Os interessados, tanto nas vagas gerais quanto no processo seletivo, devem comparecer à sede do Emprega Franca, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, (prédio anexo à Rodoviária), levando um currículo (impresso ou em PDF) e documentos pessoais.

Balanço do semestre