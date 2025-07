Obras das creches no Zanetti e Piratininga entram na reta final

As obras de construção de duas novas creches em Franca, localizadas no Residencial Zanetti e no Jardim Piratininga, entraram em sua fase final. As unidades terão capacidade para acolher até 208 crianças cada, ampliando significativamente a oferta de vagas na educação infantil da cidade.

Os serviços, executados com recursos próprios do município, já avançaram para a etapa de acabamento, com a realização da pintura interna e externa e a instalação dos forros. Na unidade do Piratininga, as equipes também trabalham na construção das rampas de acessibilidade e na preparação do piso para o acesso de veículos.

Ambas as creches seguem o padrão Tipo I do FNDE (Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação), garantindo uma infraestrutura moderna e adequada para o desenvolvimento das crianças.