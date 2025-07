Após 25 dias, volta a chover em Franca e temperatura despenca

Após um longo período de 25 dias sem chuva, os francanos finalmente viram a água cair nessa segunda-feira, 28, em um alívio para a secura do inverno. No entanto, a mudança no tempo trouxe também um alerta de queda brusca de temperatura, que já começa a ser sentida nesta terça-feira, 29.

A chuva de segunda-feira foi a primeira do mês de julho e registrou um volume de 7,5 mm, segundo dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). O valor é significativo, representando mais da metade da média histórica de chuva para todo o mês, que é de 14 mm.

Apesar de não ter sido uma chuva muito forte, uma árvore caiu no início da tarde na avenida Hélio Palermo e outra na rua São Paulo, próximo ao Tiro de Guerra. Apesar do susto, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e realizou a desobstrução da vias.