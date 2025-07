Câmara vota apoio a pessoas inteligentes e luzes em pontes

O Brasil atingiu 5 mil pessoas superdotadas, também conhecidas como superinteligentes, segundo a Associação Mensa Brasil. É para este seleto grupo - de grande potencial - que um projeto de lei será votado nesta terça-feira, 29, na Câmara Municipal de Franca. A proposta busca criar um programa de apoio voltado especialmente para essas pessoas, oferecendo mais oportunidades para o seu desenvolvimento.

A sessão começa às 9h com a leitura dos documentos e o uso da tribuna. Às 14h, ocorre a votação dos projetos, requerimentos e homenagens.

Programa para pessoas com superdotação

O vereador Walker Bombeiro das Libras (PL) propõe a criação do Programa Municipal de Atenção Integral às Pessoas com Superdotação. O objetivo principal é identificar, acompanhar e oferecer estímulo educacional a estudantes com altas habilidades, promovendo o desenvolvimento de seus talentos.