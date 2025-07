Foragido da Justiça preso em chalana foi condenado por roubo

Um homem de 25 anos, condenado por roubo qualificado, foi preso pela Polícia Militar durante um passeio de chalana na represa de Rifaina, no fim de semana. Ele comemorava o próprio aniversário quando foi surpreendido por uma equipe do 11º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

De acordo com a PM, o rapaz era considerado foragido da Justiça. Ele foi condenado a 10 anos e 4 meses de prisão por envolvimento em um roubo qualificado ocorrido em 2020, na cidade de Ribeirão Preto, sua cidade natal.

A prisão foi realizada após informações que ele estava a bordo de uma embarcação. A abordagem aconteceu no meio da represa do rio Grande, próximo a uma marina no bairro Santa Luzia, local bastante frequentado por turistas.