Franca cria Centro de Inovação e facilita abertura de empresas

O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), assinou na tarde desta segunda-feira, 28, três decretos com foco no fortalecimento da economia da cidade. As medidas preveem a criação do Sistema Municipal de Liberdade Econômica, a implantação do Centro de Inovação Tecnológica e a regulamentação do Programa Sandbox de Franca.

O programa Prospera Franca permite que empresas sejam abertas em residências, reduzindo custos de aluguel e investimento, e promete desburocratizar o processo de abertura de empresas, tornando-o mais ágil e eficiente. “São mais de 1.200 atividades econômicas que nós buscamos facilitar a abertura dessas empresas. Melhora, dá mais agilidade, desburocratiza e faz as pessoas ganharem dinheiro e montarem a sua empresa”, disse o prefeito.

Alexandre informou que Franca foi credenciada no Centro de Inovação Tecnológica do Estado de São Paulo, tornando-se parte da rede de centros de informação e base tecnológica do estado. “Nós criamos um centro de inovação tecnológica, nós mudamos a lei para facilitar a abertura de empresas e a gente criou uma oportunidade para aquelas empresas que estão sendo criadas, que estão desenvolvendo novas tecnologias, para que elas possam se desenvolver sem que as exigências legais, burocráticas, documentais, as impeçam de funcionar.”