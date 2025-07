Motoristas do transporte público são homenageados em Franca

As atividades foram organizadas para valorizar e agradecer aos motoristas, que desempenham um papel essencial na cidade, garantindo o transporte de trabalhadores, estudantes e moradores de Franca.

A homenagem também teve um momento de espiritualidade, com a presença do padre Idair Perina, da Paróquia São Benedito, que abençoou os motoristas e toda a frota de ônibus da empresa.

O Dia do Motorista foi comemorado na sexta-feira, 25, em Franca . Os motoristas da São José, empresa responsável pelo transporte coletivo, receberam um café da manhã especial, decoração com fotos e brindes na garagem da concessionária.

O Dia do Motorista, comemorado em 25 de julho, também é o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas no Brasil. A data celebra os profissionais que transportam pessoas e mercadorias pelo país, reconhecendo a importância desse trabalho para as cidades e a economia nacional.