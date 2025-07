Chuva rápida e vento derrubam árvore nesta segunda em Franca

Uma árvore caiu no início da tarde desta segunda-feira, 28, na avenida Hélio Palermo, no bairro Recanto do Itambé, em Franca.

O incidente foi provocado por uma rápida chuva acompanhada de ventania que atingiu a cidade.

Apesar do susto, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e realizou a desobstrução da via, que já está com o trânsito liberado e fluindo normalmente.