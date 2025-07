Franca é campeã dos Jogos Regionais de 2025, em Ribeirão Preto

Franca ficou com o título da 67ª edição dos Jogos Regionais da 5ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, disputada em Ribeirão Preto e finalizada neste fim de semana. A cidade foi campeã com 325 pontos, seguida por Araraquara, com 296 pontos, e Ribeirão Preto, com 281 pontos.

Essa é a maior pontuação geral da história de Franca nos Jogos Regionais e marca o sexto título de campeã geral nos últimos 10 anos: 2015, 2016, 2018, 2022, 2023 e 2025.

Franca competiu em 23 modalidades esportivas e conquistou o primeiro lugar em 20 delas. As modalidades medalhistas em Ribeirão Preto se classificaram para os Jogos Abertos do Interior, que acontecerão entre outubro e novembro, em Presidente Prudente (SP).