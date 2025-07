Estevão e Helinho participam de culto para empresários em Franca

O craque Estevão Willian, jogador do Chelsea, da Inglaterra, e o treinador do Sesi Franca Basquete, Helinho Garcia, participarão do Culto dos Empresários na noite desta segunda-feira, 28, na Igreja Visão do Evangelho, no bairro Primavera, em Franca. O encontro promete reunir empresários da cidade para um momento de fé.

O evento é organizado pelo pastor Ivo Gonçalves, pai de Estevão. O culto contará com uma palestra e um testemunho do treinador Helinho Garcia, além da participação do jogador da seleção brasileira, com a palavra conduzida pelo pastor.

Para participar, os empresários interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp, no telefone (16) 99364-4860, e confirmar presença, fornecendo nome, nome da empresa e CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Será válida apenas uma vaga por inscrição.