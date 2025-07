Adolescente que matou padrasto a pauladas foge durante escolta

Um adolescente de 17 anos, apreendido por matar o padrasto com golpes de madeira em Franca, fugiu da escolta da Fundação Casa durante uma transferência para o Distrito Federal, mas foi recapturado horas depois.

A tentativa de fuga aconteceu no Aeroporto Internacional de Brasília. O menor, que estava sendo escoltado para uma unidade do sistema socioeducativo do DF, escapou no momento da movimentação interna da equipe da Fundação Casa.

Segundo informações apuradas, a fuga provocou uma rápida operação de busca nos arredores do aeroporto. A Fundação Casa informou, por meio de nota oficial, que a corregedoria abriu uma apuração preliminar para entender como ocorreu a falha na escolta e responsabilizar eventuais envolvidos.