Sesi Franca foca na estreia no Paulista; Hett se despede do clube

O Sesi Franca entra na última semana de preparação para a estreia no Campeonato Paulista de Basquetebol de 2025. A estreia da equipe francana será neste dia 5 de agosto, contra a Liga Sorocabana, no ginásio Gualberto Moreira, às 19h, em Sorocaba. O Franca é o atual campeão do Estadual, na final contra o São José.

Os atletas vêm se apresentando gradativamente ao técnico Helinho Garcia e a primeira etapa dos treinos é voltada para o aprimoramento da parte física. Dos jogadores principais, o ala/armador Georginho e o armador argentino Juan Laterza já treinam no clube ao lado de jovens atletas.

São esperados na agremiação nas próximas horas: Lucas Dias e David Jackson, que permanecem no clube após a conquista do tetracampeonato do NBB, além de Bennett, Felício e Rafael Mineiro, novas contratações para a próxima temporada.

