Abertura de empresas em Franca cresce 17,9% no 1º semestre

O empreendedorismo na região de Franca demonstrou um vigor notável no primeiro semestre de 2025, com a abertura de 2.640 novas empresas. O número representa um crescimento de 17,9% em relação ao mesmo período do ano passado, superando a média estadual, que foi de 15,5%.

Os dados, divulgados pela Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), mostram que a cidade de Franca foi o principal motor desse avanço na região, com a criação de 1.730 novos negócios entre janeiro e junho, um aumento expressivo em comparação com os 1.359 registrados no ano anterior.

O cenário positivo na região acompanha uma tendência estadual. Em todo o Estado de São Paulo, foram abertas 201.546 novas empresas, o maior número para o período em toda a série histórica, iniciada em 1998.