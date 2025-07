'Vou te matar', disse ex a jovem ao buscar filha em Franca

Uma jovem sapateira de 18 anos precisou acionar a Polícia Militar e solicitar uma medida protetiva de urgência na noite do último domingo, 27, no Jardim São Francisco em Franca, após ser ameaçada de morte pelo ex-companheiro, de 24 anos, quando foi buscar a filha do casal.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima havia deixado a filha sob os cuidados da avó paterna, na quinta-feira, 24, pois precisaria acompanhar a mãe - avó materna da criança - em uma cirurgia marcada na cidade de Pedregulho. A permanência da criança na casa do pai e da avó paterna havia sido previamente acordada.

No entanto, ao retornar no domingo à noite para buscar a filha, a situação saiu do controle. O ex-companheiro da jovem trancou o portão da residência e impediu a saída da criança, dizendo que “só sairia dali com a presença da polícia”.