Marte 'encontra' a Lua no céu de Franca na noite desta segunda

Os francanos amantes de astronomia e os curiosos terão um motivo especial para olhar para o céu na noite desta segunda-feira, 28. A Lua e o planeta Marte protagonizarão um belo espetáculo celestial, aparecendo muito próximos um do outro, em um alinhamento que poderá ser visto a olho nu em todo o Brasil, inclusive em Franca.

O fenômeno é de fácil observação. A dica dos especialistas é simples: após o pôr do sol, basta olhar para a Lua. Ao seu lado, um ponto brilhante e de cor avermelhada se destacará no céu, este será o planeta Marte. A conjunção será visível mesmo em áreas com iluminação urbana.

O melhor horário para a observação será entre o anoitecer e as 20h30. Quem tiver um binóculo ou um telescópio em casa poderá ter uma visão ainda mais privilegiada, com a chance de ver os dois astros no mesmo campo de visão.