300 famílias de Franca recebem nova parabólica digital de graça

Trezentas famílias de baixa renda em Franca foram beneficiadas com a instalação gratuita da nova parabólica digital através do programa Siga Antenado, que encerrou seu período de agendamentos no final de junho. A iniciativa, que em todo o Estado de São Paulo conectou mais de 112 mil famílias, garantiu que a população mais vulnerável continuasse com acesso a canais de TV aberta de qualidade após a chegada da tecnologia 5G.

O programa, uma contrapartida do leilão do 5G, foi criado para substituir as antenas parabólicas tradicionais, que operam na mesma frequência da nova tecnologia de internet móvel (a faixa de 3,5 GHz), evitando interferências de sinal.

Com a conclusão do projeto, a EAF (Entidade Administradora da Faixa) limpou a frequência em todo o país 14 meses antes do prazo, possibilitando a expansão do 5G. “A cada nova parabólica instalada, entregamos dignidade, acesso à informação e conteúdo de qualidade. Esse é o nosso legado”, afirmou Leandro Guerra, CEO da EAF.

Alerta: sinal antigo será desligado