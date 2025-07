Conta de luz grátis: 8,6 mil famílias de Franca são beneficiadas

Mais de 8,6 mil famílias de baixa renda em Franca já estão sendo beneficiadas pela nova Tarifa Social de Energia Elétrica, que passou a valer em todo o Brasil no início de julho. A medida, parte do programa Luz do Povo, do Governo Federal, prevê a isenção total da cobrança pelo consumo de energia para os clientes que se enquadram nos critérios. Segundo o ministério de Minas e Energia, cerca de 60 milhões de brasileiros serão beneficiados em todo o país.

Segundo dados da CPFL Paulista, 8.636 clientes na cidade têm direito ao benefício. A nova regra estabelece que famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e que consumirem até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês não pagarão pela energia elétrica. A conta virá apenas com as taxas de iluminação pública e o ICMS, quando aplicável.

A medida também contempla idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada), além de famílias indígenas e quilombolas.