Caminhoneiro morre após carreta tombar em rodovia de Miguelópolis

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, Rodrigo Mateus Gaspar seguia no sentido Conceição das Alagoas (MG) quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção em um trecho de reta.

Com o impacto, a cabine da carreta ficou completamente destruída. Rodrigo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital de Miguelópolis, mas não resistiu aos ferimentos.

Natural de Apucarana (PR), o caminhoneiro transportava uma carga de flocos de milho no momento do acidente. A perícia técnica foi acionada e esteve no local.

Segundo a Polícia Rodoviária, não houve necessidade de interdição da via e o trânsito seguiu normalmente. Um boletim de ocorrência foi registrado.