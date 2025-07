Mãe e filho faixa preta representam Franca no Taekwondo

O amor pelo esporte e a união familiar levaram mãe e filho a viverem um momento inesquecível: representar juntos a cidade de Franca-SP nos Jogos Regionais de 2025, realizados em Ribeirão Preto. A policial civil Mônica N. Lobato Carrijo e o filho, José Afonso Lobato Carrijo, estudante de Direito, carregam no peito a faixa preta de Taekwondo — e no coração, uma história de superação, companheirismo e paixão pelas artes marciais.

Tudo começou de forma despretensiosa em 2012, quando José Afonso tinha apenas 7 anos de idade e iniciou seus treinos em uma academia de Franca. Mônica, na época, apenas acompanhava o filho e o aguardava por uma hora durante os treinos. Até que o marido fez um comentário que mudaria tudo, “Você já está aí mesmo... por que não começa também?”

Mônica aceitou o desafio. E a decisão revelou uma paixão escondida, “Comecei e me apaixonei pelo Taekwondo. Hoje, compartilhar esse esporte com meu filho é um presente que a vida me deu.”