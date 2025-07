Crias do Sesi Franca são campeões mundiais sobre os EUA

As crias do Sesi Franca Basquete, Adyel Borges e Zu Júnior e Reynan, comemoram o ouro dos Jogos Mundiais Universitários com a seleção brasileira, em Rhine-Ruhr, na Alemanha.

O Brasil derrotou os Estados Unidos por 94 a 88, na prorrogação, neste sábado, 26, tirando 26 pontos de desvantagem e voltou ao lugar mais alto do pódio. O último ouro do país havia sido em 1963, em torneio disputado em Porto Alegre.

Adyel é francano e atualmente joga no São José, Zu Júnior é natural de Taquartinga, renovou contrato com o clube de Franca por mais uma temporada. Reynan é natural de Araraquara e joga atualmente no Pinheiros. Todos formados nas categorias de base do Franca e guindados ao time principal.

Histórico