Pane elétrica pode ser a causa de incêndio em Rifaina

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fazenda próxima à cidade de Rifaina SP, na noite desta sexta-feira, 25, mobilizando diversas equipes de emergência e voluntários. A GCM, Guarda Civil Municipal, foi acionada após relatos de um foco de fogo se espalhando rapidamente pela vegetação da propriedade rural.

Segundo as primeiras informações, uma pane na rede de alta tensão teria provocado o início do incêndio na área de pastagem. Com o tempo seco e ventos fortes, as chamas se alastraram com rapidez, representando risco iminente à serra localizada nas proximidades, que abriga vegetação permanente.

A resposta foi imediata: um caminhão-pipa da Prefeitura Municipal, uma viatura da Defesa Civil, equipes da GCM e diversos voluntários se uniram no combate ao fogo. Durante cerca de três horas de intenso trabalho, os envolvidos atuaram para conter a propagação das chamas e proteger a mata nativa.