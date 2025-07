Acidente entre bicicleta e caminhão deixa mulher ferida

Uma mulher de 30 anos ficou ferida após sofrer um acidente enquanto andava de bicicleta, na tarde deste sábado, 26, no bairro Vila Santa Luzia, em Franca SP. A colisão foi registrada por câmeras de segurança de uma residência próxima ao cruzamento.

Segundo as imagens, a mulher seguia pela rua São Sebastião e tentou acessar a rua José Diniz Moreira, porém, ao fazer a curva de forma muito aberta, acabou entrando direto na via preferencial, no momento em que um caminhão-baú passava. O motorista, que seguia com a preferência, não conseguiu evitar o choque.

A ciclista bateu com força na lateral do caminhão, sendo arremessada ao chão. O motorista, que realizava entregas na região, parou imediatamente e correu para prestar socorro. A vítima ficou caída na via, com escoriações pelo corpo, desorientada e apresentando um hematoma visível na cabeça.