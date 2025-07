Agressor é detido e tenta atacar policiais na delegacia de Franca

Um homem de 38 anos foi detido na manhã deste sábado, 26, em Franca SP, após ser denunciado por violência doméstica contra sua companheira. O caso aconteceu no Parque do Horto e ganhou contornos ainda mais graves quando, já na CPJ, Central de Polícia Judiciária, o suspeito teve um surto agressivo, tentando agredir policiais e danificar o prédio público.

A Polícia Militar foi acionada por meio de uma denúncia anônima, informando que uma mulher estaria sendo agredida dentro de casa. Ao chegar ao endereço, no bairro Parque do Horto, os agentes encontraram a vítima e confirmaram os sinais de agressão. O acusado, com comportamento alterado e agressivo, foi imediatamente detido e conduzido à CPJ para prestar esclarecimentos ao delegado de plantão.

No entanto, assim que chegou à delegacia, o homem começou a gritar descontroladamente, apresentando forte agitação. Com indícios de uso de entorpecentes, ele passou a bater em objetos da unidade policial e tentou agredir os agentes que o escoltavam.