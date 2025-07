Homem é preso com mais de 189 Kg de maconha e alega 'uso próprio'

Um homem de 26 anos e sua companheira, de 34, foram presos em flagrante por tráfico de drogas nesta sexta-feira, 25, no bairro City Petrópolis, em Franca. Eles escondiam em casa mais de 189,252 quilos de maconha. Ao ser questionado, ele afirmou que seria “para uso próprio”; já ela, disse não saber da existência da droga dentro da residência.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados após receberem denúncias anônimas de que um homem estaria praticando tráfico de drogas na rua Élio Antônio Oliveira. As equipes montaram um cerco no local com duas viaturas e passaram a observar a movimentação na residência.

Em determinado momento, um homem com as mesmas características relatadas na denúncia chegou ao local dirigindo um Celta prata. As viaturas então fecharam sua passagem e deram ordem para que ele descesse do carro.