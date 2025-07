Traficante luta com policiais e acaba preso no Jd. Aeroporto III

Durante a entrada na residência, outro indivíduo foi encontrado e entrou em luta corporal com os policiais. Ele foi imobilizado e preso.

De acordo com a Polícia Militar, um suspeito foi abordado ao sair de uma casa em atitude suspeita. Durante a revista, os policiais encontraram cinco pinos de cocaína. O homem afirmou que havia mais entorpecentes dentro do imóvel, mas conseguiu fugir antes de ser detido.

Um traficante foi preso após entrar em luta corporal com policiais militares nesta sexta-feira, 25, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca . A corporação também apreendeu uma grande quantidade de drogas durante a operação.

No interior do imóvel, os agentes localizaram cerca de três quilos de maconha — incluindo um quilo da variedade “flor colombiana”, de valor mais alto no tráfico —, além de aproximadamente 80 pinos de cocaína já prontos para venda.

Também foram apreendidas embalagens para fracionamento da droga, uma caderneta com anotações do tráfico e cerca de R$ 100 em dinheiro.

Um dos suspeitos já é conhecido pela polícia, com passagens por tráfico de drogas e roubo de caminhonetes.