Radar próximo à Unifran começa a funcionar na próxima quarta

O radar instalado na rodovia Engenheiro Ronan Rocha (SP-345), que liga Franca a Itirapuã, começará a operar a partir da próxima quarta-feira, 30. O equipamento está próximo à ponte da Unifran (Universidade de Franca). O limite de velocidade será de 80 km/h para veículos pesados e 100 km/h para veículos leves.

O aparelho está fixado no km 34+500 metros na via e foi homologado e aprovado pelo DER-SP (Departamento de Estradas e Rodagem).

O equipamento foi aferido pelo Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo). A gestão do trecho é da Arteris ViaPaulista, que reforçou que a instalação dos equipamentos é uma determinação prevista no contrato de concessão, e a decisão de autorização do início da operação foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 23 de julho.