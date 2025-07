Ainda é possível ser feliz?

O mundo já não oferece garantias sólidas, melhor aprender a viver com a incerteza. A vida constituída em sociedade é líquida, feita de mudanças constantes. Não gaste energia tentando controlar tudo. Em vez disso, desenvolva flexibilidade, pois o verdadeiro equilíbrio não é rigidez, é movimento com consciência.

Epicuro nos lembra que a felicidade é proporcional à capacidade que nós temos de nos contentarmos com pouco. Quem foi esse homem? Filósofo grego considerado o "Profeta do Prazer" e o "Apóstolo da Amizade", Epicuro viveu no período de 341 e 271 antes de Cristo e foi o primeiro a sugerir o que seria a teoria darwiniana, ao apresentar um esboço extraordinariamente moderno da evolução das espécies 2.300 anos antes de Charles Darwin.

Contentar com pouco pode parecer abrir mão de propósitos ambiciosos. Onde está a felicidade, em desejar muito ou satisfazer-se com pouco? Epicuro diria que o seu hedonismo (doutrina filosófica e ética que postula o prazer como o bem supremo e o objetivo principal da vida humana) não é uma busca pelo prazer desenfreado, mas uma capacidade de sentir prazer com pequenas coisas.