Flor rústica

“Dia desses minha vida vai melhorar”, ouvi o menino dizendo a uma turista que falava espanhol e havia se sentado em mesa próxima à que eu ocupava com amigos, na calçada. Fazia um calor sufocante naquela quinta-feira de janeiro. Estávamos no Recife, perto da rua dos Judeus, sentados debaixo de duas árvores centenárias. Esperávamos que nos trouxessem o chopp pedido há quase meia hora. Estavam se organizando lá dentro do bar. Padrão de atendimento no Nordeste bem diverso da gente do sul do País, sabíamos. Por ali a pressa era desconhecida. Eu atribuía a lerdeza ao calor, ao mormaço, à secura.

De onde estava, vi quando o menino miúdo, moreno de cabelos encaracolados e sujos, chegava com umas folhas compridas que pareciam ser de cana. Era singular sua abordagem junto aos adultos: começava por perguntar de onde era a pessoa, se estava gostando do lugar, onde já tinha ido. Enquanto falava, suas hábeis mãos partiam cada folha em quatro ou cinco tiras, não me lembro bem, mas não a desprendia totalmente do caule. Em seguida, com calma, enrolava-a pela ponta, formando pétala que se juntaria a outras na construção de uma rosa verde e áspera. Notei que quando havia crianças no grupo que o observava, o motivo variava para um peixinho que parecia pendurado a uma vara de pescar. Que outras coisas aquela criança saberia fazer com as folhas verdes e cortantes?

Ao ver que já tinha concluído seu trabalho ao lado e recebido algum dinheiro, chamei-o, interessada na sua arte. Perguntei-lhe se saberia fazer um navio e ele me disse que navio não, mas barquinho sim. Quis combinar o preço, ele respondeu que depois eu pagaria o que achasse justo.